Время обновлений. Дятел ремонтирует урну, а ремез латает варежку

Для бёрдвотчеров сейчас раздолье. Пернатые жители Петербурга с приходом весны окунаются в хозяйство, другие предпочитают выходы в свет и выяснение отношений.



Так, в город уже вернулись краснокнижные ремезы и занялись обустройством гнёзд. Их домики похожи на варежки, причём на соседних деревьях могут быть и старые, и новые «постройки». Их фотографии 10 апреля публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

