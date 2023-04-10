Время обновлений. Дятел ремонтирует урну, а ремез латает варежку

Для бёрдвотчеров сейчас раздолье. Пернатые жители Петербурга с приходом весны окунаются в хозяйство, другие предпочитают выходы в свет и выяснение отношений.
Так, в город уже вернулись краснокнижные ремезы и занялись обустройством гнёзд. Их домики похожи на варежки, причём на соседних деревьях могут быть и старые, и новые «постройки». Их фотографии 10 апреля публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
«Весна в Петербурге — дятел ремонтирует урны!» — рассказывает очевидец в той же группе.
А другой дятел, большой пёстрый, в Приморском парке Победы больше прихорашивался, чем репетировал «барабанную дробь».
Это время демонстрации себя и демонстративных боёв.