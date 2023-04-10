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    Время обновлений. Дятел ремонтирует урну, а ремез латает варежку

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    5 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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    Для бёрдвотчеров сейчас раздолье. Пернатые жители Петербурга с приходом весны окунаются в хозяйство, другие предпочитают выходы в свет и выяснение отношений.

    Так, в город уже вернулись краснокнижные ремезы и занялись обустройством гнёзд. Их домики похожи на варежки, причём на соседних деревьях могут быть и старые, и новые «постройки». Их фотографии 10 апреля публикует сообщество «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

    «Весна в Петербурге — дятел ремонтирует урны!» — рассказывает очевидец в той же группе.

    А другой дятел, большой пёстрый, в Приморском парке Победы больше прихорашивался, чем репетировал «барабанную дробь».

    Это время демонстрации себя и демонстративных боёв.

    Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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    Комментарии 5

    Гость10 Апр 2023 в 14:33
    Минобразования нашло еще одну причину, почему школа в Каштаке может не открыться
    Недобросовестные подрядчики оказались не главной проблемой. нет учебников в достатке. Электронный учебник — это современное средство обучения, специальное устройство либо программное обеспечение, в котором системно излагается материал в определённой области знаний на современном уровне достижений науки и техники. министр слышала о таком? В 2011 году Минобрнауки России[8] провел экспериментальное внедрение электронных учебников в 38 школах 9 регионов России. В рамках эксперимента были протестированы устройства разных производителей. По итогам эксперимента некоторые СМИ написали о готовности профильного института министерства продолжить работы по внедрению.[9] одинадцать годков прошло. а воз на месте. спасибо деду за победу.
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