Лукашенко просит, чтобы в случае агрессии Россия защищала Белоруссию «как собственную территорию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводит встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждаются вопросы безопасности республики. Об этом 10 апреля пишет БЕЛТА.
По словам Лукашенко, тему безопасности он поднимал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и получил полную поддержку со стороны коллеги. Президент Белоруссии аргументировал это тем, что западные страны «не выполняют и фактически растоптали» договоренности о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.
Лукашенко добавил, что Путин предложил проревизировать все соглашения между двумя странами и посмотреть, какой можно принять межгосударственный договор для полного обеспечения безопасности Белоруссии.
«В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности», — сказал Лукашенко.
6 апреля Путин и Лукашенко на встрече в Москве договорились подготовить концепцию безопасности Союзного государства. Путин пояснил, что в этом документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия стран в свете «растущей напряженности на внешних границах», санкционной и информационной войны.