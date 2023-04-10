    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, ю-в

    771мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd82.4eur90.29

    Лукашенко просит, чтобы в случае агрессии Россия защищала Белоруссию «как собственную территорию»

    2987
    28 комментариев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводит встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждаются вопросы безопасности республики. Об этом 10 апреля пишет БЕЛТА.

    По словам Лукашенко, тему безопасности он поднимал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и получил полную поддержку со стороны коллеги. Президент Белоруссии аргументировал это тем, что западные страны «не выполняют и фактически растоптали» договоренности о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

    Лукашенко добавил, что Путин предложил проревизировать все соглашения между двумя странами и посмотреть, какой можно принять межгосударственный договор для полного обеспечения безопасности Белоруссии.

    «В общем это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Беларуси Российская Федерация защищает Беларусь как собственную территорию. Вот такие нам нужны гарантии безопасности. Нам от нашей братской России нужны полные гарантии безопасности», — сказал Лукашенко.

    6 апреля Путин и Лукашенко на встрече в Москве договорились подготовить концепцию безопасности Союзного государства. Путин пояснил, что в этом документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия стран в свете «растущей напряженности на внешних границах», санкционной и информационной войны.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ13
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close