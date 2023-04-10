Лукашенко просит, чтобы в случае агрессии Россия защищала Белоруссию «как собственную территорию»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске проводит встречу с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой обсуждаются вопросы безопасности республики. Об этом 10 апреля пишет БЕЛТА.



По словам Лукашенко, тему безопасности он поднимал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным и получил полную поддержку со стороны коллеги. Президент Белоруссии аргументировал это тем, что западные страны «не выполняют и фактически растоптали» договоренности о гарантиях безопасности в рамках Будапештского меморандума в обмен на вывод ядерного оружия.

