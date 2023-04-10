Ищите женщину. В баре на севере Петербурга произошла массовая драка с участием уроженцев Африки

В Выборгском районе Петербурга ищут двух уроженцев Африки, которые пострадали в массовой драке в «Контакт баре».
Конфликт произошел у них с группой молодых людей на проспекте Просвещения сегодня около полуночи, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. По предварительной информации, началось все из-за ревности и обвинений в излишнем внимании к девушке одного из завсегдатаев. Ссора переросла в драку, когда на двух иностранцев набросилось больше десятка парней. Их якобы избили и залили газом из баллончика. Пострадавшие убежали до приезда полиции.
В отдел привезли семь человек для разбора произошедшего.