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    Ищите женщину. В баре на севере Петербурга произошла массовая драка с участием уроженцев Африки

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    В Выборгском районе Петербурга ищут двух уроженцев Африки, которые пострадали в массовой драке в «Контакт баре».

    Конфликт произошел у них с группой молодых людей на проспекте Просвещения сегодня около полуночи, стало известно «Фонтанке» 10 апреля. По предварительной информации, началось все из-за ревности и обвинений в излишнем внимании к девушке одного из завсегдатаев. Ссора переросла в драку, когда на двух иностранцев набросилось больше десятка парней. Их якобы избили и залили газом из баллончика. Пострадавшие убежали до приезда полиции.

    В отдел привезли семь человек для разбора произошедшего.

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