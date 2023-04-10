Илон Маск отказался удалять пост Медведева о том, что Украина исчезнет

Американский миллиардер, владелец Twitter Илон Маск не стал удалять пост зампредседателя российского Совбеза Дмитрия Медведева с соображениями о будущем Украины, вызвавший негативную реакцию у многих пользователей. Об этом пишут 10 апреля РБК и «Коммерсантъ».



«Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — объяснил Маск.



При этом он добавил, что российские власти якобы называли его преступником за помощь Украине. Отметим, что SpaceX, принадлежащий Маску, поставляет на Украину терминалы спутниковой связи Starlink, которой пользуются военные.

