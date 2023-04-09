В центре Петербурга двух комсомольцев задержали за раздачу листовок

В Петербурге полиция 9 апреля задержала двух активистов общественной организации Ленинский коммунистический союз молодежи. Обоих доставили в 76 отдел, но отпустили без составления протоколов. Об этом «Фонтанке» рассказал редактор информационных ресурсов КПРФ, помощник руководителя фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Романа Кононенко Александр Рогожкин.



«Задержали около 17.00. [Они] раздавали листовки перед станцией метро «Площадь Восстания». Листовки с приглашением вступать в ряды общественной молодежной организации ЛКСМ РФ. В целом молодые коммунисты регулярно осуществляют раздачи либо листовок, либо брошюр, либо газет», — рассказал собеседник.