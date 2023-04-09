На Партизана Германа стреляли из-за дамы. Два пистолета были в одних руках

Полиция и медики увозили гостей из квартиры в Красносельском районе Петербурга. Страсти закипели, когда за одним столом собрались два поколения.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 апреля, накануне вечером в девятиэтажке на Партизана Германа задержан 59-летний местный житель. По данным ведомства, в приступе ревности он выстрелил в знакомого, который в конце месяца отмечает 25-летие. Под воздействием алкоголя рука не дрогнула, пуля попала в шею.

По предварительной информации «Фонтанки», вечером субботы оба были гостями в квартире ровесника пострадавшего. Мужскую компанию разбавляла мать хозяина и, по совместительству, подруга задержанного.