На Партизана Германа стреляли из-за дамы. Два пистолета были в одних руках

Полиция и медики увозили гостей из квартиры в Красносельском районе Петербурга. Страсти закипели, когда за одним столом собрались два поколения.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 апреля, накануне вечером в девятиэтажке на Партизана Германа задержан 59-летний местный житель. По данным ведомства, в приступе ревности он выстрелил в знакомого, который в конце месяца отмечает 25-летие. Под воздействием алкоголя рука не дрогнула, пуля попала в шею.
По предварительной информации «Фонтанки», вечером субботы оба были гостями в квартире ровесника пострадавшего. Мужскую компанию разбавляла мать хозяина и, по совместительству, подруга задержанного.
Молодой человек поступил в 26-ю горбольницу с проникающим ранением и в удовлетворительном состоянии. Его обидчик получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К семье подруги он нагрянул не с одним пистолетом.
«Изъяты: травматический пистолет «МР-79–9ТМ», пневматический пистолет, 84 патрона калибра 9 мм и три магазина, снаряженных патронами калибра 9 мм. Изъятое направлено на экспертизу», — рассказали в полицейском главке.