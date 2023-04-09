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    На Партизана Германа стреляли из-за дамы. Два пистолета были в одних руках

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    Полиция и медики увозили гостей из квартиры в Красносельском районе Петербурга. Страсти закипели, когда за одним столом собрались два поколения.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 9 апреля, накануне вечером в девятиэтажке на Партизана Германа задержан 59-летний местный житель. По данным ведомства, в приступе ревности он выстрелил в знакомого, который в конце месяца отмечает 25-летие. Под воздействием алкоголя рука не дрогнула, пуля попала в шею.

    По предварительной информации «Фонтанки», вечером субботы оба были гостями в квартире ровесника пострадавшего. Мужскую компанию разбавляла мать хозяина и, по совместительству, подруга задержанного.

    Молодой человек поступил в 26-ю горбольницу с проникающим ранением и в удовлетворительном состоянии. Его обидчик получил протокол о мелком хулиганстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К семье подруги он нагрянул не с одним пистолетом.

    «Изъяты: травматический пистолет «МР-79–9ТМ», пневматический пистолет, 84 патрона калибра 9 мм и три магазина, снаряженных патронами калибра 9 мм. Изъятое направлено на экспертизу», — рассказали в полицейском главке.

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