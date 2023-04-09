В Петербурге глава СК Бастрыкин заинтересовался уплотнительной застройкой в ЖК «Каменка»

«В социальных сетях жители ЖК «Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга просят проверить законность сделки, по которой участок, предназначенный для строительства социальной инфраструктуры, перешел к другому владельцу и потерял свое первоначальное предназначение. Ранее жители выступили с требованиями в адрес органов власти пересмотреть застройку на территории ЖК, считая, что для строительства объектов социальной инфраструктуры должна выделяться дополнительная территория», — говорится в сообщении СК.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению проверить законность стройки двух жилых домов в ЖК «Каменка». Информацию ведомство 9 апреля опубликовало на своем сайте.

Речь идет о двух многоэтажных жилых домах со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, которые планируется построить на участке по адресу тер. Пригородный, участок 198 (Каменка) (участки имеют одинаковые адреса, но разные кадастровые номера) и находятся севернее дома № 65 по проспекту Королева.

В марте комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик обоих домов: заказчиком по одному проекту является ООО «Приморский Северо-Запад», по второму — ООО «Приморский 78» . Обе компании зарегистрированы в один день — в сентябре 2021 года, обеими руководит и владеет, согласно данным СПАРК, Хамзат Арсамаков — бывший глава завода «Самсон». Разрешение на строительство домов пока не выдано.

Местные жители характеризуют ситуацию как уплотнительную застройку на территориях, которые изначально были предназначены под объекты социальной инфраструктуры: паркинга и поликлиники.