    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    1 м/с, с-в

    771мм

    26%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.4eur90.29

    В Петербурге глава СК Бастрыкин заинтересовался уплотнительной застройкой в ЖК «Каменка»

    2752
    8 комментариев

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил петербургскому управлению проверить законность стройки двух жилых домов в ЖК «Каменка». Информацию ведомство 9 апреля опубликовало на своем сайте.

    «В социальных сетях жители ЖК «Каменка» в Приморском районе Санкт-Петербурга просят проверить законность сделки, по которой участок, предназначенный для строительства социальной инфраструктуры, перешел к другому владельцу и потерял свое первоначальное предназначение. Ранее жители выступили с требованиями в адрес органов власти пересмотреть застройку на территории ЖК, считая, что для строительства объектов социальной инфраструктуры должна выделяться дополнительная территория», — говорится в сообщении СК.

    Речь идет о двух многоэтажных жилых домах со встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, которые планируется построить на участке по адресу тер. Пригородный, участок 198 (Каменка) (участки имеют одинаковые адреса, но разные кадастровые номера) и находятся севернее дома № 65 по проспекту Королева.

    В марте комитет по градостроительству согласовал архитектурный облик обоих домов: заказчиком по одному проекту является ООО «Приморский Северо-Запад», по второму — ООО «Приморский 78». Обе компании зарегистрированы в один день — в сентябре 2021 года, обеими руководит и владеет, согласно данным СПАРК, Хамзат Арсамаков — бывший глава завода «Самсон». Разрешение на строительство домов пока не выдано.

    Местные жители характеризуют ситуацию как уплотнительную застройку на территориях, которые изначально были предназначены под объекты социальной инфраструктуры: паркинга и поликлиники.

    ЖК «Каменка» — бывшая проблемная стройка в Приморском районе ГК «СУ-155». В настоящее время комплекс уже введен в эксплуатацию.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close