«Я это выложу сейчас на сайт». Петербурженку возмутила заблудившаяся в парке Сосновка машина

Утром 9 апреля в парке Сосновка произошел конфликт между петербурженкой и пассажиркой автомобиля, который заблудился на улице Жака Дюкло и заехал в парк Сосновка. Женщина перегородила машине путь для отхода, сняла происходящее на видео и пообещала выложить его на сайты губернатора Петербурга, ГИБДД и комитета по транспорту. Видео опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Женщина начала съемку, когда увидела на пешеходной дорожке в парке Сосновка белый Mercedes. На кадрах видно, как автомобиль затормозил и дал задний ход, но проезд перегородила автор видео.

Пассажирка машины вышла из салона, поинтересовалась у женщины, специально ли она снимает, и пояснила — они просто заблудились. «Я это выложу сейчас на сайт Беглова и сайт ГАИ», — заявила женщина, позднее добавив к списку адресатов и транспортный комитет.

