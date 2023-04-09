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    «Я это выложу сейчас на сайт». Петербурженку возмутила заблудившаяся в парке Сосновка машина

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    Утром 9 апреля в парке Сосновка произошел конфликт между петербурженкой и пассажиркой автомобиля, который заблудился на улице Жака Дюкло и заехал в парк Сосновка. Женщина перегородила машине путь для отхода, сняла происходящее на видео и пообещала выложить его на сайты губернатора Петербурга, ГИБДД и комитета по транспорту. Видео опубликовал паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

    Женщина начала съемку, когда увидела на пешеходной дорожке в парке Сосновка белый Mercedes. На кадрах видно, как автомобиль затормозил и дал задний ход, но проезд перегородила автор видео.

    видео с сайта vk.com, сообщество ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Пассажирка машины вышла из салона, поинтересовалась у женщины, специально ли она снимает, и пояснила — они просто заблудились. «Я это выложу сейчас на сайт Беглова и сайт ГАИ», — заявила женщина, позднее добавив к списку адресатов и транспортный комитет.

    Объяснение, что автомобиль просто заплутал, женщину не устроило, и на просьбу пассажирки дать дорогу ее оппонент ответила отказом.

    За сидящих в автомобиле заступились очевидцы конфликта. «Народ заблудился. Ну вам что, сложно? Не проехать», — попытку уговорить женщину уступить дорогу предпринял находившийся рядом мужчина. В итоге автор видео всё же дала автомобилю выехать из парка.

    Как поясняет паблик, машина попала в парк, проехав всю улицу Жака Дюкло, которая «врезается» в Сосновку. Границу дороги и пешеходной зоны можно распознать по смене покрытия: асфальт переходит в гравийную дорожку, по данным «Яндекс.Карт», запрещающие знаки в этом месте отсутствуют.

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