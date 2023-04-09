Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» мы почерпнули много полезных знаний. Например, о том, что деньги (если, конечно, они у вас есть) лучше хранить в сберегательной кассе. Или что двери лифта можно открыть животворящим крестом. Но еще больше важных и интересных деталей мы пропустили или просто забыли. Или это к вам не относится? Проверьте, насколько внимательно вы смотрели этот знаменитый фильм. А вспомнить всё (по крайней мере, почти всё) помогут наши 12 вопросов.