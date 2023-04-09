    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 3

    1 м/с, сев

    771мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.4eur90.29

    Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

    12 вопросов, которые докажут, что вы забыли всё на свете

    6422
    17 комментариев
    Между прочим, в этом году у «Ивана Васильевича...» юбилей — 50 лет!
    Между прочим, в этом году у «Ивана Васильевича...» юбилей — 50 лет!Скриншот: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм», 1973 г.
    ПоделитьсяПоделиться

    Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» мы почерпнули много полезных знаний. Например, о том, что деньги (если, конечно, они у вас есть) лучше хранить в сберегательной кассе. Или что двери лифта можно открыть животворящим крестом. Но еще больше важных и интересных деталей мы пропустили или просто забыли. Или это к вам не относится? Проверьте, насколько внимательно вы смотрели этот знаменитый фильм. А вспомнить всё (по крайней мере, почти всё) помогут наши 12 вопросов.

    На каком этаже живет Шурик?

    Кем работал Антон Семенович Шпак?

    А какой номер был у квартиры, в которой он жил?

    До какого срока Бунша просил Тимофеева повременить с разводом?

    Какой из этих предметов затянул пылесос в первой сцене в квартире Шурика?

    Чем, по убеждению Шурика, отравиться легче, чем водкой?

    Какую мелодию сыграл на колоколах Бунша?

    Под каким журналом уснул Иван Грозный?

    Как звали Якина?

    Какая картина висела в квартире Шурика на стене рядом с телевизором?

    Какая песня Владимира Высоцкого заиграла, когда Иван Грозный сел на магнитофон?

    Когда Феофан спросил у Ивана Васильевича, что за хворь с ним приключилась, показывая на повязку на лице, тот ответил, что у него зубы болят. А Жорж Милославский назвал более точный диагноз. Какой?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

    Может быть, вы хотите вернуться в комнату Шпака? Мы откроем вам стенку

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

    Это всё вам почудилось или вправду было?

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

    Вас терзали смутные сомненья, но с большинством ответов вы справились!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?

    То, что вы рассказали, — грандиозно! Вам как очевидцу цены нет!

    Поделитесь результатом

    Между прочим, в этом году у «Ивана Васильевича...» юбилей — 50 лет!
    Между прочим, в этом году у «Ивана Васильевича...» юбилей — 50 лет!Скриншот: кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, киностудия «Мосфильм», 1973 г.

    По теме

    ТестКиноФильмыРазвлечения
    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    Гость09 Апр 2023 в 11:46
    15/12
    +0−0
    Гость09 Апр 2023 в 11:42
    10/12
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close