Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» мы почерпнули много полезных знаний. Например, о том, что деньги (если, конечно, они у вас есть) лучше хранить в сберегательной кассе. Или что двери лифта можно открыть животворящим крестом. Но еще больше важных и интересных деталей мы пропустили или просто забыли. Или это к вам не относится? Проверьте, насколько внимательно вы смотрели этот знаменитый фильм. А вспомнить всё (по крайней мере, почти всё) помогут наши 12 вопросов.
Тест для самых внимательных: хорошо ли вы помните фильм «Иван Васильевич меняет профессию»?
12 вопросов, которые докажут, что вы забыли всё на свете
9 апреля 2023, 10:00
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