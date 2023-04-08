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    Лучшими российскими мультфильмами назвали «Финник» и «Подсолнух»

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    На премии «Икар» в Москве 8 апреля объявили лучшие российские мультфильмы года и их создателей. Мультфильм «Финник» режиссера Дениса Чернова получил российскую национальную анимационную премию в номинации «Полный метр».

    Список победителей публикует ТАСС:

    • лучший короткометражный анимационный фильм — «Подсолнух» Натальи Чернышевой;
    • лучший художник — Галина Голубев, «Миллион алых роз»;
    • лучшие аниматоры — Алла Соловьева и Егор Табачников, «Носки для звезды»,
    • лучший композитор — Алексей Просвирнин, «Муравьиный марш»;
    • лучший звукорежиссер — Алексей Зеленский, «Старый добрый винил»;
    • лучшие концепт-художники — Дмитрий Высоцкий и Владимир Долгов, «Отель у овечек»;
    • лучший продюсер — председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева;
    • категория «Стартап» — «Отель у овечек» Studio Metrafilms;
    • номинация «Дело» — Дуся Геллер, «Спи, мой хороший».

    Почетную премию «Мастер» за вклад в искусство мультипликации получила Нина Виноградова — художник-постановщик кукольных мультфильмов «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Журавлиные перья», «Бедная Лиза» и других.

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