Лучшими российскими мультфильмами назвали «Финник» и «Подсолнух»

На премии «Икар» в Москве 8 апреля объявили лучшие российские мультфильмы года и их создателей. Мультфильм «Финник» режиссера Дениса Чернова получил российскую национальную анимационную премию в номинации «Полный метр».
Список победителей публикует ТАСС:
- лучший короткометражный анимационный фильм — «Подсолнух» Натальи Чернышевой;
- лучший художник — Галина Голубев, «Миллион алых роз»;
- лучшие аниматоры — Алла Соловьева и Егор Табачников, «Носки для звезды»,
- лучший композитор — Алексей Просвирнин, «Муравьиный марш»;
- лучший звукорежиссер — Алексей Зеленский, «Старый добрый винил»;
- лучшие концепт-художники — Дмитрий Высоцкий и Владимир Долгов, «Отель у овечек»;
- лучший продюсер — председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева;
- категория «Стартап» — «Отель у овечек» Studio Metrafilms;
- номинация «Дело» — Дуся Геллер, «Спи, мой хороший».
Почетную премию «Мастер» за вклад в искусство мультипликации получила Нина Виноградова — художник-постановщик кукольных мультфильмов «Кошка, которая гуляла сама по себе», «Журавлиные перья», «Бедная Лиза» и других.