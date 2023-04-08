Хотели в Ереван, сели в Грозном. Самолет Utair передумал лететь в Армению

Жители Петербурга не смогли попасть в Ереван 8 апреля. Самолет Utair, следовавший в столицу Армении, покружил над озером Севан и полетел в аэропорт Грозного.
Борт, согласно онлайн-табло Пулково, вылетел в 10:26. В столице Чечни он сел в шестом часу вечера. Что стало причиной вынужденной посадки, неизвестно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании.
По состоянию на 19:00 новый рейс из Грозного в Ереван отправится только через 9 часов. Эта задержка спровоцировала другую — люди в Ереване точно так же ждут отправления в Петербург. Из-за сильного бокового ветра в Армении отменили или перенесли многие рейсы, в том числе в Москву.