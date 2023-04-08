    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, ю-з

    770мм

    37%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd82.4eur90.29

    Хотели в Ереван, сели в Грозном. Самолет Utair передумал лететь в Армению

    3460
    5 комментариев

    Жители Петербурга не смогли попасть в Ереван 8 апреля. Самолет Utair, следовавший в столицу Армении, покружил над озером Севан и полетел в аэропорт Грозного.

    ПоделитьсяПоделиться

    Борт, согласно онлайн-табло Пулково, вылетел в 10:26. В столице Чечни он сел в шестом часу вечера. Что стало причиной вынужденной посадки, неизвестно. «Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе авиакомпании.

    По состоянию на 19:00 новый рейс из Грозного в Ереван отправится только через 9 часов. Эта задержка спровоцировала другую — люди в Ереване точно так же ждут отправления в Петербург. Из-за сильного бокового ветра в Армении отменили или перенесли многие рейсы, в том числе в Москву.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СамолетСамолет не приземлился в аэропорту назначенияВынужденная посадкаПулковоАрменияЕреванЗадержка рейсов
    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close