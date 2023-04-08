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    Спецоперация на Украине

    Данилу Козловского просят проверить на дискредитацию армии: новости СВО за 8 апреля

    Главные события за последние сутки

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    7 комментариев
    Актер не скрывает, что не поддерживает спецоперацию
    Актер не скрывает, что не поддерживает спецоперациюФото: Данила Козловский / «ВКонтакте»
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 8 апреля.

    Внутренняя политика

    Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко.

    В Госдуму внесли поправки в УК РФ о пожизненном заключении за госизмену. Также депутаты предлагают ужесточить наказание за диверсии, совершение терактов, содействие террористам, организацию террористических сообществ и участие в них. По каждой из статей предлагается увеличить сроки.

    Василий Пискарев, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, подчеркнул, что «безусловный приоритет» предложивших поправки — это «обеспечение безопасности России».

    Генпрокурора Игоря Краснова тем временем попросили проверить по статье о дискредитации ВС РФ актера Данилу Козловского. С таким обращением выступил Виталий Бородин, активист, который уже не раз призывал к подобным проверкам. Последний случай — его заявление на Диану Арбенину, после которого в стране начали отменять концерты «Ночных снайперов».

    Бородин пишет, что давно следит за деятельностью Козловского, «осуждающего специальную военную операцию» и «даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России». Также Бородину не нравятся посты актера и его интервью.

    Уже 18 апреля Twitch и «Википедию» будут судить за неудаление запрещенного в России контента. Компаниям грозят по 4 миллиона рублей штрафа.

    В феврале «Википедию» уже оштрафовали на 2 миллиона за публикацию данных о местах дислокации трех воинских частей России. В апреле 2022 года «Википедия» получила еще 5 миллионов штрафа за отказ удалить статьи о событиях в Буче, разрушении больницы и театра в Мариуполе, а также об изготовлении пороха. По данным Роскомнадзора, на портале «Википедии» остаются неудаленными запрещенные материалы, в том числе касающиеся хода спецоперации.

    Похороны Владлена Татарского

    Военкора, погибшего при взрыве в Санкт-Петербурге, похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. На прощание пришло множество людей, среди них — лидер ЛДПР Леонид Слукций (который призвал отменить мораторий на смертную казнь) и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    — Сегодня я хочу сказать слова благодарности Владлену Татарскому от себя и от бойцов ЧВК «Вагнер». Владлен Татарский сделал многое для того, чтобы мы могли идти к победе и уничтожать врага. Спасибо ему за это, мы будем помнить его всегда. Он — солдат, который остается вместе с нами, голос которого будет жить всегда и говорить только правду, — сказал Пригожин.

    За тем, как шла церемония прощания, <a href="https://msk1.ru/text/world/2023/04/08/72201425/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=messenger&amp;utm_campaign=msk1" class="io-leave-page _" target="_blank">в режиме онлайн</a> следили в MSK1.RU.
    За тем, как шла церемония прощания, в режиме онлайн следили в MSK1.RU.Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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    Траурные венки Татарскому прислали «коллеги по цеху» — Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также друзья погибшего
    Траурные венки Татарскому прислали «коллеги по цеху» — Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также друзья погибшегоФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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    Пригожин тоже принес на похороны подарок — именную кувалду от бойцов ЧВК
    Пригожин тоже принес на похороны подарок — именную кувалду от бойцов ЧВКФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
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    Внешняя политика

    Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с рядом заявлений по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что США намерены помогать Украине, а ее контрнаступление, «вероятно, начнется в ближайшие недели». При этом Блинкен исключил возможность переговоров о прекращении огня в настоящее время.

    — Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры, — сказал он в интервью Funke. — Для некоторых идея прекращения огня может быть привлекательной, и я это понимаю, но если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать спустя некоторое время.

    Актер не скрывает, что не поддерживает спецоперацию
    Актер не скрывает, что не поддерживает спецоперациюФото: Данила Козловский / «ВКонтакте»
    За тем, как шла церемония прощания, <a href="https://msk1.ru/text/world/2023/04/08/72201425/?utm_source=telegram&amp;utm_medium=messenger&amp;utm_campaign=msk1" class="io-leave-page _" target="_blank">в режиме онлайн</a> следили в MSK1.RU.
    За тем, как шла церемония прощания, в режиме онлайн следили в MSK1.RU.Фото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Траурные венки Татарскому прислали «коллеги по цеху» — Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также друзья погибшего
    Траурные венки Татарскому прислали «коллеги по цеху» — Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также друзья погибшегоФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
    Пригожин тоже принес на похороны подарок — именную кувалду от бойцов ЧВК
    Пригожин тоже принес на похороны подарок — именную кувалду от бойцов ЧВКФото: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

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    СпецоперацияУкраинаКозловскийЕвгений ПригожинВладлен ТатарскийПохороныПолитика

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