    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, вос

    771мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd82.4eur90.29

    В прокат выходит драма — номинант на «Оскар» о молодёжи в Южной Корее

    539
    1 комментарий
    Фото: a-onefilms.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    13 апреля в кино — новый фильм франко-камбоджийского режиссера Дэви Чоу «Возвращение в Сеул». В центре внимания — девушка Фредди (Пак Чи-мин), которая всю жизнь жила во Франции. Она впервые попадает в Корею и немедленно оказывается в водовороте новых друзей, вечеринок, знакомств с традициями, а главное — знакомится с биологическими родителями. Это путешествие поставит Фредди перед вопросом: кто она на самом деле?

    Фото: a-onefilms.com/
    ПоделитьсяПоделиться

    Актриса Пак Чи-мин сама много лет прожила во Франции и во многом повторила судьбу своей героини. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале 2022 года, в секции «Особый взгляд». А в нынешнем году фильм был выбран для состязания за «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» от Камбоджи и попал в декабрьский шорт-лист.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: a-onefilms.com/
    Фото: a-onefilms.com/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close