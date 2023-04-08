В прокат выходит драма — номинант на «Оскар» о молодёжи в Южной Корее

13 апреля в кино — новый фильм франко-камбоджийского режиссера Дэви Чоу «Возвращение в Сеул». В центре внимания — девушка Фредди (Пак Чи-мин), которая всю жизнь жила во Франции. Она впервые попадает в Корею и немедленно оказывается в водовороте новых друзей, вечеринок, знакомств с традициями, а главное — знакомится с биологическими родителями. Это путешествие поставит Фредди перед вопросом: кто она на самом деле?
Актриса Пак Чи-мин сама много лет прожила во Франции и во многом повторила судьбу своей героини. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале 2022 года, в секции «Особый взгляд». А в нынешнем году фильм был выбран для состязания за «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм» от Камбоджи и попал в декабрьский шорт-лист.
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Матвей Пирогов