На экранах — мистическая антиутопия с Викторией Толстогановой

13 апреля в прокат выходит картина Михаила Брашинского «Волны» с Владиславом Абашиным («Дом Солнца», «Завод») и Викторией Толстогановой («Движение вверх»). По сюжету главный герой Олег переживает личную трагедию и полностью меняет свою жизнь, бросив работу и огни большого города. Он находит себе новую семью — странное сообщество людей, и даже обретает возлюбленную, Веру. Однако что-то неладно с этой новой семьёй, которая больше похожа на секту.
Михаил Брашинский писал сценарий фильма с 2010 года. Для большей достоверности он изучал литературу и киноматериалы о различных религиозных культах и обрядах. Снимался фильм в 2021 году в Тарусе. А Виктория Толстоганова в него попала случайно — сценарий первоначально писался для другой актрисы, которая к началу съемок заболела коронавирусом. Брашинский обратился с просьбой о помощи к Толстогановой — и не пожалел о своём выборе.
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Матвей Пирогов