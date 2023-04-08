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    Разрыв почки во «Вкусно — и точка». В Петербурге ищут мужчину, избившего юношу на площади Александра Невского

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    11 комментариев

    20-летний юноша попал в Мариинскую больницу прямо из ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» на площади Александра Невского в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.

    Инцидент произошел накануне ночью. В зале точки общепита в четверг вечером потерпевшего избил неизвестный. У 20-летнего пациента диагностировали тупую травму живота, разрыв почки. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

    По записям с камер полиции удалось установить личность подозреваемого. Теперь оперативники ищут 43-летнего жителя Всеволожска.

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    Комментарии 11

    Гость08 Апр 2023 в 11:04
    И что же они там ели?
    +0−0
    Гость08 Апр 2023 в 10:59
    "Вкусно...и почка"
    +1−0
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