Разрыв почки во «Вкусно — и точка». В Петербурге ищут мужчину, избившего юношу на площади Александра Невского

20-летний юноша попал в Мариинскую больницу прямо из ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» на площади Александра Невского в центре Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 8 апреля.



Инцидент произошел накануне ночью. В зале точки общепита в четверг вечером потерпевшего избил неизвестный. У 20-летнего пациента диагностировали тупую травму живота, разрыв почки. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.



По записям с камер полиции удалось установить личность подозреваемого. Теперь оперативники ищут 43-летнего жителя Всеволожска.

