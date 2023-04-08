В 90-е годы российская эстрада подарила нам немало зажигательных хитов и лиричных песен, которые навсегда поселились в наших сердцах. А точно ли навсегда? Конечно, вы можете подпевать самым ударным строчкам, но знаете ли вы эти песни целиком? Сейчас и выясним. Мы даем десять не самых очевидных строк из хитов того времени, а вы попробуйте отгадать, из каких песен они взяты.
Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке
Эти песни не раз играли в шумных залах ресторанов (и не только)
8 апреля 2023, 16:41
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Российские хиты 90-х вам совершенно незнакомы! Впрочем, хорошо это или плохо, решать только вам
Вы слышали некоторые из этих песен, но в целом российская эстрада того времени не особо вас заботила
Некоторые строчки поставили вас в тупик, но всё же вы неплохо справились с задачей!
Вы хорошо ориентируетесь в российских хитах 90-х! Но, скорее всего, не все из них звучали на ваших вечеринках
Признайтесь, вы до сих пор ходите на дискотеки 90-х? Идеальный результат!