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    Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке

    Эти песни не раз играли в шумных залах ресторанов (и не только)

    982
    1 комментарий
    Вы слышали эти песни тысячи раз!
    Вы слышали эти песни тысячи раз!Коллаж: кадр из самого обычного караоке, которое вы наверняка пели
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    В 90-е годы российская эстрада подарила нам немало зажигательных хитов и лиричных песен, которые навсегда поселились в наших сердцах. А точно ли навсегда? Конечно, вы можете подпевать самым ударным строчкам, но знаете ли вы эти песни целиком? Сейчас и выясним. Мы даем десять не самых очевидных строк из хитов того времени, а вы попробуйте отгадать, из каких песен они взяты.

    Эту песню вы отгадаете без труда!

    Эту песню вы отгадаете без труда!

    Из какой песни эта строчка?

    Из какой песни эта строчка?

    Здесь очень говорящая строчка — это будет просто!

    Здесь очень говорящая строчка — это будет просто!

    Любители русского рока без труда разберутся, что это за песня!

    Любители русского рока без труда разберутся, что это за песня!

    Немного лирических хитов. Откуда строчка?

    Немного лирических хитов. Откуда строчка?

    А эта строчка из какой песни?

    А эта строчка из какой песни?

    Понемногу приближаемся к финишу. Что это за песня?

    Понемногу приближаемся к финишу. Что это за песня?

    А это из какого трека строчка?

    А это из какого трека строчка?

    И еще немного грустного о мужской любви. Откуда эта строчка?

    И еще немного грустного о мужской любви. Откуда эта строчка?

    Последняя строчка!

    Последняя строчка!
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    Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке

    Российские хиты 90-х вам совершенно незнакомы! Впрочем, хорошо это или плохо, решать только вам

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке

    Вы слышали некоторые из этих песен, но в целом российская эстрада того времени не особо вас заботила

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке

    Некоторые строчки поставили вас в тупик, но всё же вы неплохо справились с задачей!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке

    Вы хорошо ориентируетесь в российских хитах 90-х! Но, скорее всего, не все из них звучали на ваших вечеринках

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Уверены, что помните эти песни? Отгадайте 10 хитов 90-х по одной строчке

    Признайтесь, вы до сих пор ходите на дискотеки 90-х? Идеальный результат!

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    Вы слышали эти песни тысячи раз!
    Вы слышали эти песни тысячи раз!Коллаж: кадр из самого обычного караоке, которое вы наверняка пели

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    МузыкаТестРоссийская эстрада
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    Комментарии 1

    Гость08 Апр 2023 в 16:52
    Не обломался и залез!
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