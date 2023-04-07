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    В госдуме хотят спрятать вейпы под прилавок и запретить сигареты с ароматизаторами

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    2 комментария

    Почти весь состав госдумы подписался под законопроектом, который ужесточает правила оборота вейпов.

    Об инициативе рассказал 7 апреля вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Предлагается запретить вейпы к обороту везде, кроме розничных магазинов. Но и там продавать их предлагается только как сигареты — то есть по спискам с закрытой витрины.

    Депутаты также предлагают запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами. Именно такие товары, считают депутаты, привлекают молодежь.

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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2023 в 23:23
    Как же они достали!
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