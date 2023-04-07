В госдуме хотят спрятать вейпы под прилавок и запретить сигареты с ароматизаторами

Почти весь состав госдумы подписался под законопроектом, который ужесточает правила оборота вейпов.

Об инициативе рассказал 7 апреля вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Предлагается запретить вейпы к обороту везде, кроме розничных магазинов. Но и там продавать их предлагается только как сигареты — то есть по спискам с закрытой витрины.

Депутаты также предлагают запретить выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами. Именно такие товары, считают депутаты, привлекают молодежь.