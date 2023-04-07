В ночном небе над Петербургом заметили яркий шар. Он переливается зеленым и голубым

Странный шар, переливающийся зеленым и голубым, заметили в петербургском небе вечером в пятницу. Фотографиями и видеозаписями объекта 7 апреля поделились читатели «Фонтанки».
Сфера была видна из окон домов в Приморском районе города, недалеко от парка
Кадрами, на которых она запечатлена, поделилась и местная жительница, ехавшая по Пискаревскому проспекту.
читатель «Фонтанки»
Сияющим шаром может оказаться планета Венера. Это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Небесное тело можно видеть незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца.