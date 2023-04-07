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    В ночном небе над Петербургом заметили яркий шар. Он переливается зеленым и голубым

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    Странный шар, переливающийся зеленым и голубым, заметили в петербургском небе вечером в пятницу. Фотографиями и видеозаписями объекта 7 апреля поделились читатели «Фонтанки».

    Сфера была видна из окон домов в Приморском районе города, недалеко от парка 300-летия.

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    Кадрами, на которых она запечатлена, поделилась и местная жительница, ехавшая по Пискаревскому проспекту.

    читатель «Фонтанки»

    Сияющим шаром может оказаться планета Венера. Это третий по яркости объект на небе после Солнца и Луны. Небесное тело можно видеть незадолго до восхода или через некоторое время после захода Солнца.

    © Фонтанка.Ру

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