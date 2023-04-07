Военная прокуратура требует у суда заблокировать в России Reddit

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась с иском в суд. Надзору кажется, что в России надо заблокировать американский форум Reddit.



Иск поступил в районный суд Владимира накануне, обратил внимание 7 апреля РБК. Военная прокуратура считает, что на форуме публикуется запрещенная в России к распространению информация, а именно некие персональные данные.

Reddit основан в США в 2005 году. Это смесь форума и соцсети. В России есть свой близкий аналог этому сайту — «Пикабу». На нем регулярно публикуются материалы, переведенные с Reddit.