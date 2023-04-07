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    Коровам, ослам и пчелиному рою присвоят номера

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    Российское правительство утвердило правила маркировки животных и список тех, кто этой маркировке подлежит.

    Постановление опубликовано 7 апреля на портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 марта следующего года. Смысл в том, что всем из перечня необходимо будет присвоить индивидуальный номер. «Уникальный номер действителен в течение жизни животного, повторный учет индивидуально маркированного животного не допускается», — сказано в документе.

    Маркировке подлежат не только отдельно взятые животные, но и группы. К примеру, пчелы и рыбы. Также в списке крупный рогатый скот, лошади, ослы, мулы, верблюды, свиньи, овцы, козы, домашняя птица, олени, пушные звери, кролики и служебные собаки.

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