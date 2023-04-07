За госизмену за решетку до конца дней. Госдума хочет ужесточить наказание «предателям»

В госдуму внесен законопроект, который предусматривает ужесточение максимально возможного наказания для террористов и госизменщиков. Ициатива принадлежит главе комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василию Пискареву.

О поправках депутат написал в своем телеграм-канале вечером 7 апреля. «Как и обещал, вместе с коллегами из Комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в УК РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в Комитете. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, что позволит рассмотреть их оперативно», — пишет Пискарев.