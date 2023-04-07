За госизмену за решетку до конца дней. Госдума хочет ужесточить наказание «предателям»

В госдуму внесен законопроект, который предусматривает ужесточение максимально возможного наказания для террористов и госизменщиков. Ициатива принадлежит главе комиссии госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василию Пискареву.
О поправках депутат написал в своем телеграм-канале вечером 7 апреля. «Как и обещал, вместе с коллегами из Комитета по безопасности и противодействию коррупции разработали и внесли поправки в УК РФ, поддержанные всеми фракциями, представленными в Комитете. Они подготовлены к уже принятому в первом чтении законопроекту, что позволит рассмотреть их оперативно», — пишет Пискарев.
Поправки предполагают, что за госизмену (275 УК РФ) можно будет сажать на пожизненный срок. Сейчас срок ограничен 20 годами.
Также предусмотрено увеличение минимальных и максимальных сроков по нескольким террористическим статьям.
По первой части 205 статьи («Террористический акт») предлагается увеличить максимальный срок с 15 до 20 лет. В статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») предлагается увеличить минимальное наказания за вербовку до 7 лет, а минимальное наказание за пособничество — до 12 лет. За организацию террористической ячейки (205.4) сроки могут увличиться на «вилку» от 10 до 15 лет. Диверсантов (281 УК РФ) по первой части статьи предлагается сажать на срок до 20 лет. За международный терроризм (361 УК РФ) по первой части статьи предлагается сажать минимум на 12 лет.