«Народ перепугался». В дома жителей Красносельского района вернули свет

Электричество вернулось в дома жителей Красносельского района Петербурга вечером 7 апреля. Света не было примерно полчаса.

«На оборудовании произошло технологическое нарушение. Энергетики выехали на место сразу после получения сигнала об отключении. Сейчас электроснабжение возобновлено», — рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Там уточнили, что света не было порядка 25 минут.

Устранение неполадок подтвердили и читатели «Фонтанки». «Электричество отсутствовало 40 минут, все запаниковали», — поделилась Ольга. «Народ, конечно, перепугался. Все вышли на улицу. Друг у друга спрашивали, что случилось», — добавила Майя.