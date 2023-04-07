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    «Народ перепугался». В дома жителей Красносельского района вернули свет

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    Электричество вернулось в дома жителей Красносельского района Петербурга вечером 7 апреля. Света не было примерно полчаса.

    «На оборудовании произошло технологическое нарушение. Энергетики выехали на место сразу после получения сигнала об отключении. Сейчас электроснабжение возобновлено», — рассказали в пресс-службе «Россети Ленэнерго». Там уточнили, что света не было порядка 25 минут.

    Устранение неполадок подтвердили и читатели «Фонтанки». «Электричество отсутствовало 40 минут, все запаниковали», — поделилась Ольга. «Народ, конечно, перепугался. Все вышли на улицу. Друг у друга спрашивали, что случилось», — добавила Майя.

    Вечером 7 апреля Горелово в Красносельском районе Петербурга и Новогорелово в Ломоносовском районе Ленобласти остались без электричества. Во тьму погрузились дома и магазины.

    © Фонтанка.Ру

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