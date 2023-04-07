Минюст дополнил список иноагентов журналистом Бабченко* и вычеркнул из него общественную организацию

В список иностранных агентов попали журналист Аркадий Бабченко* и компания «Хроникер»*.

Иноагентский перечень дополнен Минюстом вечером 7 апреля. Как считают в министерстве, Бабченко собирает деньги для ВСУ и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Он живет за пределами России.

ООО «Хроникер», по данным СПАРК, зарегистрировано в минувшем октябре. Им руководит иноагент-журналист Владимир Рувинский*. Компания занимается изданием книг. Издательский дом с таким же названием был ликвидирован в марте 2019 года.