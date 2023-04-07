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    Минюст дополнил список иноагентов журналистом Бабченко* и вычеркнул из него общественную организацию

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    В список иностранных агентов попали журналист Аркадий Бабченко* и компания «Хроникер»*.

    Иноагентский перечень дополнен Минюстом вечером 7 апреля. Как считают в министерстве, Бабченко собирает деньги для ВСУ и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Он живет за пределами России.

    ООО «Хроникер», по данным СПАРК, зарегистрировано в минувшем октябре. Им руководит иноагент-журналист Владимир Рувинский*. Компания занимается изданием книг. Издательский дом с таким же названием был ликвидирован в марте 2019 года.

    При этом из перечня иноагентов вычеркнута общественная организация содействия соблюдению прав человека «Горячая линия». В реестре она была с 2019 года.

    *Внесены в реестр иностранных агентов Минюста РФ.

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