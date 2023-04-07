Президент РФ поручил разработать проект модернизации мемориала «Дорога жизни» в Ленобласти

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и правительству Ленинградской области разработать проект модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни». Об этом сообщает пресс-служба Кремля 7 апреля.
«Разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта», — сказано в сообщении.
Поручение было сделано президентом по итогам январской встречи с ветеранами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.
Срок предоставления доклада, как сказано на сайте Кремля, — 30 июня 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.