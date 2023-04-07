    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, с-в

    772мм

    43%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd82.4eur90.29

    Президент РФ поручил разработать проект модернизации мемориала «Дорога жизни» в Ленобласти

    1255
    4 комментария

    Президент России Владимир Путин поручил правительству страны и правительству Ленинградской области разработать проект модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни». Об этом сообщает пресс-служба Кремля 7 апреля.

    «Разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта», — сказано в сообщении.

    Поручение было сделано президентом по итогам январской встречи с ветеранами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений.

    Срок предоставления доклада, как сказано на сайте Кремля, — 30 июня 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close