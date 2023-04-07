Science: магниты стирают память метеоритов, уничтожая важнейшие для науки данные возрастом в миллиарды лет

Планетолог из Массачусетского технологического института Фотейни Вервелиду и ее коллеги зафиксировали разрушительную силу ручных магнитов. Они часто изготавливаются из редкоземельных металлов, таких как неодим, и способны благодаря своей силе при приближении на расстояние в нескольких сантиметров к метеориту «перезаписать» ориентацию частиц железа. О результатах исследования сообщает издание Science.



Уничтожение данных необратимо, в то время как их ценность для науки трудно переоценить. Например, знаменитый метеорит «Черная красавица», найденный в 2011 году, был единственным из известных человеку и достаточно старых, чтобы «помнить» магнитное поле Марса до того, как оно начало исчезать около 4 миллиардов лет назад. Однако эту информацию «стерли» ручные магниты где-то на пути метеорита от марокканской пустыни и рук торговцев до научной лаборатории.

