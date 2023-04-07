Science: магниты стирают память метеоритов, уничтожая важнейшие для науки данные возрастом в миллиарды лет

Планетолог из Массачусетского технологического института Фотейни Вервелиду и ее коллеги зафиксировали разрушительную силу ручных магнитов. Они часто изготавливаются из редкоземельных металлов, таких как неодим, и способны благодаря своей силе при приближении на расстояние в нескольких сантиметров к метеориту «перезаписать» ориентацию частиц железа. О результатах исследования сообщает издание Science.
Уничтожение данных необратимо, в то время как их ценность для науки трудно переоценить. Например, знаменитый метеорит «Черная красавица», найденный в 2011 году, был единственным из известных человеку и достаточно старых, чтобы «помнить» магнитное поле Марса до того, как оно начало исчезать около 4 миллиардов лет назад. Однако эту информацию «стерли» ручные магниты где-то на пути метеорита от марокканской пустыни и рук торговцев до научной лаборатории.
Издание объясняет: ручные магниты эффективны для поиска хондритов, распространенного вида метеорита, который часто содержит металлы от многих горных пород Земли. Но некоторые распространенные земные породы, богатые железом, такие как базальт, также могут притягивать магниты — в то время как метеориты, прилетевшие с Марса или Луны, часто этого не делают.
«Ирония в том, что [метеориты], которые не прилипают к магнитам, на самом деле являются самыми ценными из всех», — говорит Бен Вайс, соавтор исследования.
Напомним, 7 апреля стало известно о том, что жители Усть-Кутского района Иркутской области предположительно увидели падающий метеорит.