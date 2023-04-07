Грязное бельё и просрочка в холодильнике. В петербургский пансионат для престарелых пришли следователи

Уголовное дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности, возбудил Следственный комитет Петербурга после визита в частный пансионат в Красногвардейском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 7 апреля.

ГСУ СК РФ по СПб

По данным следствия, платные социальные услуги пенсионерам оказывали в 11-комнатном помещении со статусом нежилого. Оно расположено на первом этаже многоквартирного дома на Малоохтинском проспекте.

«В ходе проверки пансионата контролирующими органами были выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм», — рассказали в СК.



Ведомство опубликовало видео, на котором сотрудники МЧС вскрывают дверь пансионата, затем сотрудник СК заходит внутрь. К этому куску приклеен ещё один — где следователь уже в сопровождении двух женщин идёт по коридору и заглядывает в одну из комнат с вопросом: «Как живете?»



В ролике Следственного комитета угадывается дом 94 на Малоохтинском проспекте. В нём расположен пансионат «На Неве». У учреждения нет сайта, по указанному на «Яндекс.Картах» телефону никто не ответил. Также, по данным СПАРК, в этом доме не зарегистрировано юридических лиц, оказывающих социальные услуги.

По информации «Фонтанки», пансионат работает как ИП в арендованном помещении с июня 2019 года. В штате оформлены три человека: сама предприниматель и две сиделки, проживающие в учреждении круглосуточно. Между собой они делят обязанности повара, сиделки и уборщицы. В пансионате проживает 11 постояльцев, в возрасте от 80 до 96 лет, четверо из них маломобильные.



В материалы уголовного дела легли результаты проверки прокуратуры. Сотрудники ведомства зафиксировали нарушения пожарной безопасности: в учреждении отсутствует второй эвакуационный выход, также возникли вопросы к работе автоматической пожарной сигнализации. Комнаты в пансионате не оборудованы для маломобильных постояльцев, тумбочек меньше, чем проживающих. В душе нет перегородок, резиновых ковриков, полочек для шампуней, вешалок. Уборке проверяющие поставили неуд: постельное белье грязное и с дырами, оно не дезинфицируется специальными средствами, в том числе после смерти постояльца. Посуда также плохо помыта, в холодильнике и на полках хранятся продукты с истёкшим сроком годности.

