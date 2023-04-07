В Пушкинском районе началось строительство школы на 825 детей — ее введут в 2024 году

На юге города началось строительство новой школы. Как сообщают в компании «КВС», школа в Пушкинском районе сможет принять 825 учеников. Ввести здание в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2024 года.



Трехэтажное здание школы включает не только групповые помещения, но и спортзал, актовый зал, помещения изучения технологий, специализированные кабинеты основного образования и так далее.



На огороженной территории школы, первой на территории проекта «ЮгТаун», разместятся площадки для игр детей младшего школьного возраста.

