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    «Резать к чёртовой матери». Что говорят Симоньян и Соловьев о теракте в Петербурге

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    Теракт на Университетской набережной стал главной темой на федеральных телеканалах на этой неделе. Однако обсуждали там в основном не смерть военкора и блогера Владлена Татарского, а обвиняемую в теракте Дарью Трепову, включая ее твиты про суицид и фотографии в «полупорнопозах».

    Кто, по мнению телеэкспертов, готовил Дарью Трепову к теракту, почему нельзя быть феминисткой и одновременно постить обнаженные фоточки, что не так с «бегунами через Верхний Ларс» и зачем родителям нужно срочно вывезти своих детей — участников митингов на дачи, — в новом выпуске «Коробки передач».

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