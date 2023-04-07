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    Семейная пара утонула на озере под Челябинском, пытаясь спасти рыбаков

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    На озере под Челябинском утонула семейная пара из Свердловской области. Муж с женой пытались помочь тонущим рыбакам, но ушли вместе с ними под воду. Об этом 7 апреля сообщает E1.ru и 74.ru.

    По словам главы отдела ГО и ЧС администрации Кунашакского района Ильшата Хафизова, на льду оказались шесть человек в четверг, 6 апреля. Они все были без лодок. Двое из них рыбачили с одной стороны, а четверо — с другой, в полукилометре от берега.

    Двое жителей Челябинска, по предварительным данным, первыми попали в полынью. Им на помощь кинулись жители Свердловской области, но они сами ушли под воду.

    «Прибывшие специалисты кыштымского отряда спасателей на аэролодке добрались до места провала, но ледяная вода не оставила пострадавшим шанса на спасение. Три человека без признаков жизни — двое мужчин и женщина — были доставлены к берегу», — рассказали в МЧС по Челябинской области.

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    РыбакиУтонулиСвердловская областьЧелябинская область
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