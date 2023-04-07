Семейная пара утонула на озере под Челябинском, пытаясь спасти рыбаков

На озере под Челябинском утонула семейная пара из Свердловской области. Муж с женой пытались помочь тонущим рыбакам, но ушли вместе с ними под воду. Об этом 7 апреля сообщает E1.ru и 74.ru.

По словам главы отдела ГО и ЧС администрации Кунашакского района Ильшата Хафизова, на льду оказались шесть человек в четверг, 6 апреля. Они все были без лодок. Двое из них рыбачили с одной стороны, а четверо — с другой, в полукилометре от берега.

Двое жителей Челябинска, по предварительным данным, первыми попали в полынью. Им на помощь кинулись жители Свердловской области, но они сами ушли под воду.