Хотел перевести жене, а отправил стримерше. Петербуржец отсудил деньги за «случайный подарок» на сумму средней зарплаты

Петербуржец сумел получить обратно деньги, которые, по его словам, случайно отправились стримерше. Предназначался перевод, как утверждал мужчина, любимой жене.
С момента перевода денег прошло уже два года, сообщает 7 апреля объединенная пресс-служба судов города. Мужчина заявил, что хотел направить 77 тысяч рублей супруге, но ошибся в реквизитах карты. Он безуспешно пытался узнать у банка, кому ушли деньги, а в сентябре прошлого года пошел в полицию. Уголовное дело возбуждать не стали, но на копии отказа мужчина увидел данные получателя. Это оказалась женщина, которая, по словам истца, в телефонном разговоре была груба и возвращать деньги не захотела.
В суде женщина подтвердила, что переводить средства обратно не собирается, потому что перевод был подарком. Она уточнила, что ведет стримы и каждый день получает деньги от многих мужчин: «Что ж, мне их всех считать, что ли?» Ответчица добавила, что уже не впервые участвует в судебных разбирательствах — они возникают, когда жены донатеров проверяют карты и понимают, что супруги переводят деньги другим женщинам.
Колпинский райсуд эти аргументы, видимо, не убедили. Со стримерши взыскали 77 тысяч рублей и проценты за пользование чужими деньгами.