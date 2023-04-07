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    Хотел перевести жене, а отправил стримерше. Петербуржец отсудил деньги за «случайный подарок» на сумму средней зарплаты

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    Петербуржец сумел получить обратно деньги, которые, по его словам, случайно отправились стримерше. Предназначался перевод, как утверждал мужчина, любимой жене.

    С момента перевода денег прошло уже два года, сообщает 7 апреля объединенная пресс-служба судов города. Мужчина заявил, что хотел направить 77 тысяч рублей супруге, но ошибся в реквизитах карты. Он безуспешно пытался узнать у банка, кому ушли деньги, а в сентябре прошлого года пошел в полицию. Уголовное дело возбуждать не стали, но на копии отказа мужчина увидел данные получателя. Это оказалась женщина, которая, по словам истца, в телефонном разговоре была груба и возвращать деньги не захотела.

    В суде женщина подтвердила, что переводить средства обратно не собирается, потому что перевод был подарком. Она уточнила, что ведет стримы и каждый день получает деньги от многих мужчин: «Что ж, мне их всех считать, что ли?» Ответчица добавила, что уже не впервые участвует в судебных разбирательствах — они возникают, когда жены донатеров проверяют карты и понимают, что супруги переводят деньги другим женщинам.

    Колпинский райсуд эти аргументы, видимо, не убедили. Со стримерши взыскали 77 тысяч рублей и проценты за пользование чужими деньгами.

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