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    Мобилизованного из Тамбовской области приговорили к пяти годам за уход из части

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    Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного россиянина к 5 годам в исправительной колонии за самовольное оставление войсковой части. Об этом 7 апреля сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы, передает ТАСС.


    «Осужден по ч. 5 ст. 337 УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в зале суда мобилизованный военнослужащий», — рассказали в пресс-службе.

    Суд установил, что житель Тамбовской области в ноябре 2022 года самовольно покинул войсковую часть, затем убыл к месту жительства. Там он находился до января 2023 года.

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    Комментарии 8

    Гость07 Апр 2023 в 16:43
    Уходить надо поротно.
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