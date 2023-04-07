Мобилизованного из Тамбовской области приговорили к пяти годам за уход из части

Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного россиянина к 5 годам в исправительной колонии за самовольное оставление войсковой части. Об этом 7 апреля сообщила объединенная пресс-служба региональной судебной системы, передает ТАСС.





«Осужден по ч. 5 ст. 337 УК РФ к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взят под стражу в зале суда мобилизованный военнослужащий», — рассказали в пресс-службе.

Суд установил, что житель Тамбовской области в ноябре 2022 года самовольно покинул войсковую часть, затем убыл к месту жительства. Там он находился до января 2023 года.