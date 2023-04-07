Более ста дополнительных поездов добавят на майские. Почти половину — между Петербургом и Москвой

Северо-Западный филиал АО «ФПК» на майские праздники добавит в расписание более 100 поездов дальнего следования. Они будут две недели курсировать по самым популярным маршрутам.



Дополнительные поезда будут ходить с 28 апреля по 9 мая, сообщает 7 апреля пресс-служба Октябрьской железной дороги. Около 50 из них будут курсировать между Петербургом и Москвой. Добавят поездов из Петербурга в Белгород, Анапу, Новороссийск, Великие Луки, Ярославль, Сыктывкар и Котлас, а также из Москвы в Петрозаводск через Петербург. Дополнительные составы назначат и на маршруты из столицы в Псков, Архангельск, Котлас и Ярославль.