В Педиатрическом университете спасли двоих детей с помощью внутриутробных операций

В петербургском Педиатрическом университете параллельно провели две внутриутробные операции, которые спасли жизни детей. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба медучреждения.



Первая пациентка была на 34-й неделе беременности. У плода был асцит — в брюшной полости скопилась вода, из-за чего возникли различные осложнения. Без хирургического вмешательства ребенок бы не выжил.

У плода второй беременной, которая была на 30-й неделе, выявили гидроторакс. Эту патологию называют грудной водянкой, потому что при ней вода скапливается в плевральной полости — пространстве между листками плевры, окружающими каждое легкое.