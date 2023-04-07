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    В Педиатрическом университете спасли двоих детей с помощью внутриутробных операций

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    В петербургском Педиатрическом университете параллельно провели две внутриутробные операции, которые спасли жизни детей. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба медучреждения.

    Первая пациентка была на 34-й неделе беременности. У плода был асцит — в брюшной полости скопилась вода, из-за чего возникли различные осложнения. Без хирургического вмешательства ребенок бы не выжил.

    У плода второй беременной, которая была на 30-й неделе, выявили гидроторакс. Эту патологию называют грудной водянкой, потому что при ней вода скапливается в плевральной полости — пространстве между листками плевры, окружающими каждое легкое.

    Операции прошли успешно, дети — весом в 3 и 2,1 килограмма — будут развиваться дальше. Беременности пролонгировали.

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