Самая низкая младенческая смертность в истории РФ. Мурашко рассказал Путину о медико-демографической ситуации

В России наблюдается дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни, а также отмечена самая низкая младенческая смертность «за всю историю РФ». Об этом 7 апреля президенту РФ Владимиру Путину рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Он отметил, что ситуация улучшается после снижения заболеваемости коронавирусом. По словам министра, за последние два года в стране на 4,5 % снизилась смертность взрослых из-за онкологии. Также, заявил Мурашко, на 10 % меньше по сравнению с 2019 годом стал показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.