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    Самая низкая младенческая смертность в истории РФ. Мурашко рассказал Путину о медико-демографической ситуации

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    В России наблюдается дополнительный прирост ожидаемой продолжительности жизни, а также отмечена самая низкая младенческая смертность «за всю историю РФ». Об этом 7 апреля президенту РФ Владимиру Путину рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Он отметил, что ситуация улучшается после снижения заболеваемости коронавирусом. По словам министра, за последние два года в стране на 4,5 % снизилась смертность взрослых из-за онкологии. Также, заявил Мурашко, на 10 % меньше по сравнению с 2019 годом стал показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

    «По сердечно-сосудистым заболеваниям — COVID, к сожалению, дал прирост, поскольку сама по себе инфекция давала в том числе осложнения тромбофилического характера, тромбозы вызывала. COVID пошел на спад, мы, во-первых, научились его лечить и профилактировать», — рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

    В феврале вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что в прошлом году смертность в России снизилась на 22 % по сравнению с 2021-м. По ее данным, ожидаемая продолжительность жизни в этот же период возросла на 2,5 года и составила 72,6 года.

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