«Чтобы спасти деньги, пришлите QR-код». ЦБ рассказывает о новой схеме мошенников

Мошенники придумали способ, как снимать деньги с банковской карты без данных самой карты. Они используют QR-код, который жертвы сами передают им. Об этом предупреждает 7 апреля Банк России.



«Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», — рассказывают в банке.



Мошенники действуют так: звонят под видом сотрудников банка и рассказывают о некоем запросе на снятие денег со счета. Чтобы отменить операцию, просят прислать QR-код. Жертва, не осознавая важность кода, присылает его, и злоумышленник просто снимает деньги в банкомате. «QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода», — отмечают в банке.

