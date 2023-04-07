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    «Чтобы спасти деньги, пришлите QR-код». ЦБ рассказывает о новой схеме мошенников

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    Мошенники придумали способ, как снимать деньги с банковской карты без данных самой карты. Они используют QR-код, который жертвы сами передают им. Об этом предупреждает 7 апреля Банк России.

    «Чтобы украсть деньги, мошенники используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», — рассказывают в банке.

    Мошенники действуют так: звонят под видом сотрудников банка и рассказывают о некоем запросе на снятие денег со счета. Чтобы отменить операцию, просят прислать QR-код. Жертва, не осознавая важность кода, присылает его, и злоумышленник просто снимает деньги в банкомате. «QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода», — отмечают в банке.

    Настоящие сотрудники банков никогда не просят у клиентов QR-код. QR-кодом нельзя ни с кем делиться, его не стоит хранить в распечатанном виде или как изображение в телефоне. Центробанк просит довести эту информацию также до людей старшего поколения.

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