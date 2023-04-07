СК заинтересовался стройкой гостиницы на Васильевском острове в «зеленой» зоне

Следственный комитет проверяет строительство в Петербурге гостиницы северо-восточнее пересечения Большого проспекта Васильевского острова и Наличной улицы, рядом с Опочининским садом. Об этом ведомство накануне сообщило в своем телеграм-канале.
В СК пояснили, что обстоятельства строительства здания на территории, которая была переведена в рекреационную зону, «устанавливаются в рамках организованной процессуальной проверки». Результаты и.о. главы петербургского главка Олегу Бобкову предстоит доложить председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.
К Бастрыкину обратилась глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, текст обращения опубликован на сайте МО. В нем говорится, что участок (его площадь составляет 932 кв. метра) исторически и фактически был частью Опочининского сада, частью ансамбля площади Морской Славы и продолжением бульваров.
Стеклянное одноэтажное здание под кафе там появилось только в 2004-2005 годах, хотя так и не открылось. В дни проведения Петербургского экономического форума, когда мероприятие еще проходило в «Ленэкспо», в этом здании размещались стойки регистрации.
Участком, по данным Вавилиной, с 2012 года владеет ООО «Эллин», которое в свое время получило землю на инвестиционных условиях от города. Эта же компания и ведет стройку шестиэтажной гостиницы (один этаж — подземный) высотой почти 33 метра на 52 номера.
Согласно информации из СПАРК, компания с января 2023 года принадлежит ООО «СК «Качество» (95%) и Магомеду Абдулмаликову. Фирма «Качество» принадлежит ему же. Она зарегистрирована в 2000 году.
«Эллин» получила разрешение на строительство еще в 2014 году, потом Госстройнадзор трижды продлевал его. Сейчас документ действует до 30 ноября 2023 года.
Глава муниципалитета усомнилась, что первое продление разрешения на строительство было проведено законно, так как для этого было необходимо, чтобы работы на объекте уже начались, но на тот момент на участке еще стояло здание кафе. Вавилина ссылается на ответ на тот момент «строительного» вице-губернатора Игоря Албина от 2018 года, который сообщил, что проект планировки территории разработан не был, облик гостиницы не согласовывался, проектная документация, проект благоустройства и проект организации работ в администрацию не поступали, а также не выдавался порубочный билет.
В 2019 году территория была включена в зону Р2 (рекреация) в Генплане города — это зона зеленых насаждений общего пользования, которая допускает строительство плоскостных спортивных сооружений.