СК заинтересовался стройкой гостиницы на Васильевском острове в «зеленой» зоне

Следственный комитет проверяет строительство в Петербурге гостиницы северо-восточнее пересечения Большого проспекта Васильевского острова и Наличной улицы, рядом с Опочининским садом. Об этом ведомство накануне сообщило в своем телеграм-канале.

В СК пояснили, что обстоятельства строительства здания на территории, которая была переведена в рекреационную зону, «устанавливаются в рамках организованной процессуальной проверки». Результаты и.о. главы петербургского главка Олегу Бобкову предстоит доложить председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

К Бастрыкину обратилась глава муниципального образования «Гавань» Нэлли Вавилина, текст обращения опубликован на сайте МО. В нем говорится, что участок (его площадь составляет 932 кв. метра) исторически и фактически был частью Опочининского сада, частью ансамбля площади Морской Славы и продолжением бульваров.

Стеклянное одноэтажное здание под кафе там появилось только в 2004-2005 годах, хотя так и не открылось. В дни проведения Петербургского экономического форума, когда мероприятие еще проходило в «Ленэкспо», в этом здании размещались стойки регистрации.

Участком, по данным Вавилиной, с 2012 года владеет ООО «Эллин», которое в свое время получило землю на инвестиционных условиях от города. Эта же компания и ведет стройку шестиэтажной гостиницы (один этаж — подземный) высотой почти 33 метра на 52 номера.



Согласно информации из СПАРК, компания с января 2023 года принадлежит ООО «СК «Качество» (95%) и Магомеду Абдулмаликову. Фирма «Качество» принадлежит ему же. Она зарегистрирована в 2000 году.



«Эллин» получила разрешение на строительство еще в 2014 году, потом Госстройнадзор трижды продлевал его. Сейчас документ действует до 30 ноября 2023 года.

