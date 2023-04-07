Шанс вернуться к полноценной жизни. Шестилетнему Вите нужна помощь в лечении

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Из своих шести лет четыре Витя живёт с послеожоговыми рубцами и постоянной болью. Виной тому несчастный случай. Избавиться от шрамов и боли ему могут помочь петербургские медики, но цена лечения очень высока.

Витя Шугаев, 6 лет.



Послеожоговые деформирующие рубцы шеи, верхних и нижних конечностей, состояние после операции.

Требуется лечение. Не хватает 1 075 347 руб.

Четыре года назад в семье Шугаевых готовились к празднику — Витиному двухлетию. Мама мальчика занималась ужином, а малыш играл в своей комнате. Был приятный, спокойный вечер. А дальше всё произошло слишком быстро: мама на пару минут вышла из кухни и вдруг услышала ужасные крики сына. За то короткое время, которое женщина отсутствовала, Витя успел добраться до кухни и опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Мама с бабушкой тут же вызвали врачей, но те не приезжали слишком долго. До ближайшей больницы — взрослого отделения — родители повезли Витю на своей машине. Это было верным решением и спасло мальчику жизнь.



В больнице мальчика сразу поместили в реанимацию, а на следующий день перевели в детское отделение. Второй день рождения малыш встретил в сильнейших ожогах 2-й и 3-й степени — у него пострадало 40 % поверхности кожи. Две недели Витя был подключён к аппарату ИВЛ. За короткое время пережил две операции по пересадке кожи, после которых он почти две недели не мог двигаться и обходиться без обезболивающего.

Когда ожоги зажили, долгий путь восстановления, наоборот, только начался: на месте ожогов образовались рубцы, правый локоть сковала контрактура. А разразившаяся пандемия коронавируса, как нарочно, не давала возможности начать лечение. Но когда лечение было начато, оно не оправдало ожиданий родителей: за несколько этапов была убрана совсем небольшая часть рубцовой ткани — на настоящий момент рубцы по-прежнему занимают больше тридцати процентов поверхности кожи и доставляют мальчику ужасный дискомфорт.



Пройдя непростой путь, родители Вити узнали об одной из петербургских клиник, где им могли бы помочь, и сразу же обратились за консультацией. В медучреждении составили план лечения: доктор обещала избавить Витю от мучений всего за четыре операции. На такие невероятные результаты родители Вити даже не надеялись. Однако стоимость лечения — 1 249 040 рублей — очень велика для семьи.

Родители мальчика обратились за помощью в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор средств. На данный момент собрана лишь небольшая часть от необходимой суммы.



Витя и его семья очень надеются на помощь неравнодушных людей, ведь лечение — это шанс для мальчика вернуться к полноценной жизни.

