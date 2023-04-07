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    Движение в автомобильном тоннеле дамбы в Петербурге на две недели ограничит ремонт

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    Дирекция КЗС Петербурга предупреждает о новых ограничениях движения в тоннеле судопропускного сооружения С-1 на дамбе. Они связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

    С 10 по 14 апреля будут введены ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Финской стороны — на внешнем кольце скоростной дороги, сообщает 7 апреля пресс-служба Дирекции КЗС. Затем с 17 по 21 апреля ограничения будут действовать на внутреннем кольце, то есть в транспортном отсеке Невской стороны.

    Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники могут на короткое время останавливать поток транспорта перед въездом в тоннель. По регламенту, такое перекрытие длится не более 7–10 минут.

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    ПетербургДамбаОграничения движения транспорта
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    Комментарии 1

    Гость07 Апр 2023 в 12:29
    Кто кого ограничит?
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