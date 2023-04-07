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    Девушка «заминировала» читинскую школу из-за реферата по химии

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    В Чите школу № 43 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Полиция установила, что одна из школьниц не справилась с рефератом по химии. Об этом 7 апреля сообщило УМВД России по Забайкальскому краю.


    Школьница 2007 года рождения не подготовила реферат по химии и решила сорвать занятия. В полицию пришло анонимное сообщение, что здание школы заминировано. Полицейские и другие оперативные службы срочно прибыли на место. Из школы эвакуировали более 180 человек.

    Сотрудники полиции установили, что девушка познакомилась в соцсетях с неизвестным, который согласился послать анонимное сообщение о заминировании.

    В отношении ученицы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.

    «Уголовная ответственность за совершение подобного преступления наступает с 14-летнего возраста. Кроме того, родителям школьницы придется возместить затраты, понесенные в связи с отработкой сообщения спецслужбами», — говорится в сообщении УМВД России по Забайкальскому краю.

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