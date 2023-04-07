Девушка «заминировала» читинскую школу из-за реферата по химии

В Чите школу № 43 эвакуировали из-за сообщения о минировании. Полиция установила, что одна из школьниц не справилась с рефератом по химии. Об этом 7 апреля сообщило УМВД России по Забайкальскому краю.



Школьница 2007 года рождения не подготовила реферат по химии и решила сорвать занятия. В полицию пришло анонимное сообщение, что здание школы заминировано. Полицейские и другие оперативные службы срочно прибыли на место. Из школы эвакуировали более 180 человек.

Сотрудники полиции установили, что девушка познакомилась в соцсетях с неизвестным, который согласился послать анонимное сообщение о заминировании.