    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, вос

    773мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.67eur88.13

    В Госдуме рассказали, что срочники будут делать в ходе миротворческих операций

    2003
    10 комментариев

    Срочники, которые служат в миротворческом контингенте, будут выполнять упрощенные задачи в ходе миссии. Об этом, как сообщает 7 апреля «Коммерсантъ», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    Он уточнил, что речь идет о срочниках, прошедших дополнительную подготовку. Картаполов уточнил, что военнослужащих будут делить на категории. Кто-то будет «выполнять задачи на линии разграничения там, где это потребуется, стоять на миротворческих постах». Другие же будут выполнять задачи в обеспечении на основных базах. Они могут быть, например, водителями и поварами, но все равно будут считаться участниками миротворческой операции, рассказал Картаполов URA.RU.

    На этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, предлагающий разрешить в том числе срочникам участвовать в миротворческих операциях, если они пройдут специальную подготовку. Сейчас это разрешено только контрактникам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СрочникиСрочная службаМиротворческие миссииАрмияАндрей Картаполов
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close