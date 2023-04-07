В Госдуме рассказали, что срочники будут делать в ходе миротворческих операций

Срочники, которые служат в миротворческом контингенте, будут выполнять упрощенные задачи в ходе миссии. Об этом, как сообщает 7 апреля «Коммерсантъ», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Он уточнил, что речь идет о срочниках, прошедших дополнительную подготовку. Картаполов уточнил, что военнослужащих будут делить на категории. Кто-то будет «выполнять задачи на линии разграничения там, где это потребуется, стоять на миротворческих постах». Другие же будут выполнять задачи в обеспечении на основных базах. Они могут быть, например, водителями и поварами, но все равно будут считаться участниками миротворческой операции, рассказал Картаполов URA.RU.

