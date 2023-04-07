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    В Петербурге на глазах отца неизвестный посадил 15-летнюю в машину и увез. Возбуждено дело об изнасиловании

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    Несколько часов полиция Петербурга искала машину, на которой, по заявлению жителя Калининского района, увезли его дочь-школьницу. Теперь СК предстоит выяснить, был ли её секс с иностранцем добровольным.

    В единую службу 112 около семи вечера 5 апреля позвонил 41-летний мужчина и сообщил, что неизвестный посадил его дочь в машину и увез, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля.

    К одиннадцати вечера наряд обнаружил указанную заявителем машину у дома на улице Ушинского, а в ней — 24-летнего гражданина Узбекистана.

    По предварительной информации, заявитель пришел ночью в полицию и сообщил, что его 15-летняя дочь добровольно вступила с задержанным в половую связь.

    Но его слова не убедили сотрудников правоохранительных органов: к утру 6 апреля было возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

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    Комментарии 26

    Гость07 Апр 2023 в 10:59
    С узбеком? Добровольно?
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