В Петербурге на глазах отца неизвестный посадил 15-летнюю в машину и увез. Возбуждено дело об изнасиловании

Несколько часов полиция Петербурга искала машину, на которой, по заявлению жителя Калининского района, увезли его дочь-школьницу . Теперь СК предстоит выяснить, был ли её секс с иностранцем добровольным.



В единую службу 112 около семи вечера 5 апреля позвонил 41-летний мужчина и сообщил, что неизвестный посадил его дочь в машину и увез, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 апреля.



К одиннадцати вечера наряд обнаружил указанную заявителем машину у дома на улице Ушинского, а в ней — 24-летнего гражданина Узбекистана.

