Сильное землетрясение произошло в районе Курил

Ученые зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов 7 апреля, сообщает РИА Новости. Данные о его силе — разные. Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой 3–4 балла.
Камчатский филиал Геофизической службы РАН изначально проинформировал, что магнитуда составила 6,4, а толчок был на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска.
Затем в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН агентству рассказали, что магнитуда ниже, а очаг залегал на глубине 80 километров.
По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано
«Эпицентр располагался в 148 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров», — сообщила Семенова.