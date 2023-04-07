Сильное землетрясение произошло в районе Курил

Ученые зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов 7 апреля, сообщает РИА Новости. Данные о его силе — разные. Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой 3–4 балла.



Камчатский филиал Геофизической службы РАН изначально проинформировал, что магнитуда составила 6,4, а толчок был на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска.



Затем в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН агентству рассказали, что магнитуда ниже, а очаг залегал на глубине 80 километров.

