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    Сильное землетрясение произошло в районе Курил

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    Ученые зафиксировали землетрясение в районе Курильских островов 7 апреля, сообщает РИА Новости. Данные о его силе — разные. Жители Северо-Курильска ощутили толчки силой 3–4 балла.

    Камчатский филиал Геофизической службы РАН изначально проинформировал, что магнитуда составила 6,4, а толчок был на глубине 49 километров в 153 километрах от Северо-Курильска.

    Затем в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН агентству рассказали, что магнитуда ниже, а очаг залегал на глубине 80 километров.

    По словам начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано 7 апреля в 13:22 (5:22 мск).

    «Эпицентр располагался в 148 километрах южнее Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 80 километров», — сообщила Семенова.

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