«Это очень весело». Лазурный автобус влетел в участников ДТП на Васильевском острове

Около станции метро «Приморская» на Васильевском острове лазурный автобус решил присоединиться к аварии с каршерингом и влетел в помятые машины. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».
Автор ролика рассказывает, что на дороге уже стояли три машины после столкновения. В них и влетел автобус №220. «Это очень весело. Ну как, нет, не весело на самом деле, это жесть», — прокомментировала девушка, снимавшая все на телефон.
Судя по всему, общественный транспорт серьезных повреждений не получил. Сведений о пострадавших нет.