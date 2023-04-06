Microsoft оштрафовали за нарушений американских санкций против России

Корпорация Microsoft выплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкций США, которые были введены, в том числе и против России. Об этом говорится в опубликованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами, передает 6 апреля ТАСС.

Microsoft пришла к соглашению с ведомством о выплате 2 980 265,86 доллара для урегулирования ответственности. В заявлении ведомства говорится, что услуги или программное обеспечение компании было экспортировано из США на Кубу, в Иран, Сирию и Россию.

По мнению ведомства, Microsoft нарушила американские санкции против России, допустив использование своей продукции в Крыму.