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    Microsoft оштрафовали за нарушений американских санкций против России

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    14 комментариев

    Корпорация Microsoft выплатит почти три миллиона долларов за нарушение санкций США, которые были введены, в том числе и против России. Об этом говорится в опубликованном заявлении Управления по контролю за иностранными активами, передает 6 апреля ТАСС.

    Microsoft пришла к соглашению с ведомством о выплате 2 980 265,86 доллара для урегулирования ответственности. В заявлении ведомства говорится, что услуги или программное обеспечение компании было экспортировано из США на Кубу, в Иран, Сирию и Россию.

    По мнению ведомства, Microsoft нарушила американские санкции против России, допустив использование своей продукции в Крыму.

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    Комментарии 14

    Гость06 Апр 2023 в 23:27
    все только начинается. ягодки будут летом.
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 23:26
    Ничего, скоро на своем софте будем.
    Голь на выдумки хитра.
    +0−0
    Nerevar06 Апр 2023 в 22:55
    Можно подумать, что в России у всех Windows лицензионная. Россия - страна развитых торрентов и великих возможностей.
    +1−1
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