Бастрыкин заинтересовался будущим медиком из Петербурга, у которого школьники отняли шапку

Судьбой студента медицинского колледжа, которого избили подростки, заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе предварительного следствия по уголовному делу. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.



Ранее «Фонтанка» писала о задержании трех подростков, которые напали на будущего медика на Малом проспекте В.О. Они избили 17-летнего молодого человека, отняли шапку и убежали. Инцидент произошел в конце марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.