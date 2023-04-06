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    Бастрыкин заинтересовался будущим медиком из Петербурга, у которого школьники отняли шапку

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    4 комментария

    Судьбой студента медицинского колледжа, которого избили подростки, заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ходе предварительного следствия по уголовному делу. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании трех подростков, которые напали на будущего медика на Малом проспекте В.О. Они избили 17-летнего молодого человека, отняли шапку и убежали. Инцидент произошел в конце марта. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже.

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    ПетербургСКАлександр Бастрыкин
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    Комментарии 4

    doorbal_06 Апр 2023 в 21:48
    нельзя главу СК называть паном Бастрыкиным? Что ещё нельзя - составьте список, модераторы!
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 21:46
    Прям отец родной.
    +0−1
    Гость06 Апр 2023 в 21:37
    А внесудебной казнью , используя кувалду , Бастрыкин упорно почему-то не хочет заинтересоваться .
    +1−1
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