В Пулково за три месяца выявили почти 10 000 нарушений правил парковки

За три прошедших месяца 2023 года в районе аэропорта «Пулково» зафиксировали около 10 000 нарушений правил остановки и стоянки. Об этом 6 апреля сообщает петербургский комитет по транспорту.





«Если быть точными, 9697 водителей решили сэкономить на парковке и оставили свои машины под запрещающими знаками на подъезде к зданию аэропорта», — говорится в сообщении.

Каждому нарушителю выписали штраф в 3000 рублей. На спецстоянку эвакуировали 61 автомобиль.

«Стоянка автомобилей в запрещенных местах — не только нарушение ПДД, но и помеха для движения других машин, а также потенциальная причина для заторов, аварийных ситуаций», — добавили в комитете.