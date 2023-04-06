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    В Пулково за три месяца выявили почти 10 000 нарушений правил парковки

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    8 комментариев

    За три прошедших месяца 2023 года в районе аэропорта «Пулково» зафиксировали около 10 000 нарушений правил остановки и стоянки. Об этом 6 апреля сообщает петербургский комитет по транспорту.


    «Если быть точными, 9697 водителей решили сэкономить на парковке и оставили свои машины под запрещающими знаками на подъезде к зданию аэропорта», — говорится в сообщении.

    Каждому нарушителю выписали штраф в 3000 рублей. На спецстоянку эвакуировали 61 автомобиль.

    «Стоянка автомобилей в запрещенных местах — не только нарушение ПДД, но и помеха для движения других машин, а также потенциальная причина для заторов, аварийных ситуаций», — добавили в комитете.

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    Комитет по транспортуПулковоПарковка
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    Комментарии 8

    28030352906 Апр 2023 в 21:21
    Все верно, к порядку надо приучать наказанием, если ума не хватает.
    +0−2
    Алик-106 Апр 2023 в 21:15
    Не нарушали б, то новость была такая: в Пулково за три месяца так и не удалось никого привлечь за парковку
    +0−2
    Slava_Rossii206 Апр 2023 в 21:07
    Власти подсчитали на сколько ободрали граждан, приехавших в аэропорт.
    +4−0
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