В Екатеринбурге вынесли приговор двум молодым людям, избившим девушку в автобусе и сломавшим ногу ее матери

В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении двух молодых людей, избивших в автобусе девушку, а на остановке — ее мать, которая подоспела на помощь дочери. Подробности 6 апреля сообщает E1.RU.

Дело в отношении Намига Байрамова и Рояла Гасымова слушалось в Железнодорожном районном суде города. Обвинение предъявили по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», «Разбой» и «Грабеж»



События произошли 11 февраля прошлого года. Как сообщает Следственный комитет региона, в суде установлено, что двое парней ехали в автобусе и оскорбляли девушку. Конфликт перерос в избиение. Затем они вышли за потерпевшей из автобуса, где ее уже ждала мать. Досталось и женщине. В ответ на призывы матери прекратить противоправные действия один из злоумышленников сломал женщине ногу, рассказали обстоятельства преступления в СКР.



Конфликт попал на камеры видеонаблюдения в автобусе.

Как сообщил корреспондент E1.RU из зала суда, в последнем слове Намиг Байрамов заявил, что сам был жертвой, якобы пострадавшая девушка пыталась забрать у него сумку. Его мать просила журналистов не снимать сына, потому что он может в ответ ударить. Роял Гасымов по бумажке зачитал извинения и раскаяние.

