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    В Екатеринбурге вынесли приговор двум молодым людям, избившим девушку в автобусе и сломавшим ногу ее матери

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    15 комментариев

    В Екатеринбурге вынесли приговор по резонансному уголовному делу в отношении двух молодых людей, избивших в автобусе девушку, а на остановке — ее мать, которая подоспела на помощь дочери. Подробности 6 апреля сообщает E1.RU.

    Дело в отношении Намига Байрамова и Рояла Гасымова слушалось в Железнодорожном районном суде города. Обвинение предъявили по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений», «Разбой» и «Грабеж»

    События произошли 11 февраля прошлого года. Как сообщает Следственный комитет региона, в суде установлено, что двое парней ехали в автобусе и оскорбляли девушку. Конфликт перерос в избиение. Затем они вышли за потерпевшей из автобуса, где ее уже ждала мать. Досталось и женщине. В ответ на призывы матери прекратить противоправные действия один из злоумышленников сломал женщине ногу, рассказали обстоятельства преступления в СКР.

    Конфликт попал на камеры видеонаблюдения в автобусе.

    Как сообщил корреспондент E1.RU из зала суда, в последнем слове Намиг Байрамов заявил, что сам был жертвой, якобы пострадавшая девушка пыталась забрать у него сумку. Его мать просила журналистов не снимать сына, потому что он может в ответ ударить. Роял Гасымов по бумажке зачитал извинения и раскаяние.

    В итоге Гасымов получил три года шесть месяцев в колонии общего режима, а его приятель — три года. Каждый из них должен будет выплатить потерпевшим в совокупности около 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Как сообщили в прокуратуре региона, гособвинение запрашивало для Байрамова 5 лет лишения свободы, а для Гасымова 6 лет и 10 месяцев.

    В Следственном комитете рассказали про два других эпизода. Суд установил, что в мае 2021 года один из них избил подростка и отобрал у него тысячу рублей, а в сентябре того же года украл из машины такси телефон водителя, сломав ему нос за попытку сопротивляться.

    Нападение на конечной остановке «Пехотинцев» получило широкий общественный резонанс. Избивших девушку и ее мать молодых людей задержали 17 февраля и поместили в изолятор временного содержания. Кроме того, в Екатеринбурге по указу губернатора сразу же начались проверки трудовых мигрантов. Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински извинился перед потерпевшими.

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    Комментарии 15

    lexandr_5e4ce78957e8406 Апр 2023 в 21:19
    Тот случай, когда суду следовало прислушаться к прокурору и от себя добавить ещё...
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 21:15
    Опять Ушат Помоев , Рулон Обоев....
    +0−0
    Популист06 Апр 2023 в 21:02
    Позорный приговор. В Америке им бы по десять лет дали.
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