Всемирный банк улучшил прогноз динамики российского ВВП

Экономика России сократится в 2023 году на 0,2% вместо прогнозируемых ранее 3,3%. Отчет с улучшенной динамикой российского ВВП опубликовал Всемирный банк, передает 6 апреля «Коммерсант».

По данным организации, спад ВВП РФ в 2022 году составил 2,1%. Еще в январе Всемирный банк оценивал его в 3,5%. Также в отчете приводится ухудшенный показатель роста экономики России в 2024 году — 1,2% вместо 1,6%. Как считают эксперты, в 2025 году российский ВВП увеличится на 0,8%.

Всемирный банк указывает, что из-за стимулирования экономики и сокращения нефтяных доходов увеличился дефицит бюджета РФ. Его рост составил 3,7%.