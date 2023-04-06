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    Всемирный банк улучшил прогноз динамики российского ВВП

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    7 комментариев

    Экономика России сократится в 2023 году на 0,2% вместо прогнозируемых ранее 3,3%. Отчет с улучшенной динамикой российского ВВП опубликовал Всемирный банк, передает 6 апреля «Коммерсант».

    По данным организации, спад ВВП РФ в 2022 году составил 2,1%. Еще в январе Всемирный банк оценивал его в 3,5%. Также в отчете приводится ухудшенный показатель роста экономики России в 2024 году — 1,2% вместо 1,6%. Как считают эксперты, в 2025 году российский ВВП увеличится на 0,8%.

    Всемирный банк указывает, что из-за стимулирования экономики и сокращения нефтяных доходов увеличился дефицит бюджета РФ. Его рост составил 3,7%.

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    Всемирный банкВВПЭкономика
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    Комментарии 7

    Марти МакФлай06 Апр 2023 в 20:06
    Не верим. Пусть "Ланцет" вначале подтвердит. Тот, что журнал, разумеется.
    +0−1
    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 19:32
    Не понял, а что с Владимиром Владимировичем Путиным что-то было плохое? Вроде бодр и весел как всегда. Шутит, как обычно, в тему.
    +1−2
    Гость06 Апр 2023 в 19:29
    да тут производство одних только Т-54 выросло на тыщи процентов. Слава ВВП!
    +4−2
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