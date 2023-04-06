Петербурженка добилась денег за возвращенные билеты на юг. Авиакомпания заплатила больше ста тысяч

Поездка с сыном в Сочи обернулась для петербурженки неприятным сюрпризом: ей не вернули деньги за авиабилеты, хотя тариф это предусматривал. В суде пассажирка смогла добиться справедливости.



Иск горожанка подала к авиакомпании «Победа», сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов города. Год назад она купила два билета из Петербурга в Сочи и обратно по максимальному тарифу: в него входил возврат, проезд с багажом, страхование и выбор места в салоне. Каждый билет стоил почти 32 тысячи рублей.