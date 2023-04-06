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    Петербурженка добилась денег за возвращенные билеты на юг. Авиакомпания заплатила больше ста тысяч

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    3 комментария

    Поездка с сыном в Сочи обернулась для петербурженки неприятным сюрпризом: ей не вернули деньги за авиабилеты, хотя тариф это предусматривал. В суде пассажирка смогла добиться справедливости.

    Иск горожанка подала к авиакомпании «Победа», сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов города. Год назад она купила два билета из Петербурга в Сочи и обратно по максимальному тарифу: в него входил возврат, проезд с багажом, страхование и выбор места в салоне. Каждый билет стоил почти 32 тысячи рублей.

    Затем обратный вылет пришлось перенести: петербурженка купила другие билеты и попросила вернуть ей стоимость возвращенных, но этого авиакомпания не сделала. Кроме того, в день вылета женщине с сыном распечатали посадочные талоны по старым билетам, поэтому их не оказалось в списке пассажиров. В итоге их пересадили на другой борт, но без оплаченной услуги выбора места.

    Суд взыскал с «Победы» чуть больше 136 тысяч рублей. В эту сумму вошла стоимость обратных билетов, пакета «Максимум», компенсация морального вреда и штраф.

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    Комментарии 3

    Гость06 Апр 2023 в 17:50
    Копейки какие-то
    +0−0
    Гость06 Апр 2023 в 16:57
    Умница! Настоящая петербурженка. Так этих жуликов. Пусть боятся нас обижать.
    +6−1
    Гость06 Апр 2023 в 16:54
    Это хорошо. Решение суда одобряем и поддерживаем.
    +5−0
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