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    В Люберцах мужчина задушил жену и заявил полицейским о её пропаже

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    3 комментария

    В подмосковных Люберцах мужчина задушил свою жену в подъезде жилого дома, а затем отвёз её тело в лес. Об этом 6 апреля сообщает СК РФ по Московской области.

    По данным следствия, убийство произошло 30 марта. Поводом для него стала бытовая ссора. Первое время злоумышленник скрывал правду — он обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Врать дальше не получилось. Впоследствии он добровольно сообщил о случившемся и показал, где конкретно лежат останки.

    Задержанный по подозрению в убийстве — 36-летний местный житель. Погибшей было 32 года.

    На месте происшествия изъяли предметы, которые могут иметь значение для следствия. Проведены допросы, назначено проведение экспертиз, в том числе судебно-медицинской и молекулярно-генетической.

    В ближайшее время в суде мужчине будет избрана мера пресечения.

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    Комментарии 3

    Заливщик голосовых планок06 Апр 2023 в 16:17
    Правильно! Сперва колоть нужно заявителя! Он же вот он, никуда идти не надо, никого ловить не надо!
    +0−1
    Гость06 Апр 2023 в 15:58
    Петербургское издание превратилось в люберецкую правду.
    +1−0
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