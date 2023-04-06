В Люберцах мужчина задушил жену и заявил полицейским о её пропаже

В подмосковных Люберцах мужчина задушил свою жену в подъезде жилого дома, а затем отвёз её тело в лес. Об этом 6 апреля сообщает СК РФ по Московской области.
По данным следствия, убийство произошло 30 марта. Поводом для него стала бытовая ссора. Первое время злоумышленник скрывал правду — он обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Врать дальше не получилось. Впоследствии он добровольно сообщил о случившемся и показал, где конкретно лежат останки.
Задержанный по подозрению в убийстве — 36-летний местный житель. Погибшей было 32 года.
На месте происшествия изъяли предметы, которые могут иметь значение для следствия. Проведены допросы, назначено проведение экспертиз, в том числе судебно-медицинской и молекулярно-генетической.
В ближайшее время в суде мужчине будет избрана мера пресечения.